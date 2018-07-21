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السبت، 21 يوليه 2018 11:57 م
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إصابة 13 شخصا فى حادث تحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية

السبت، 21 يوليه 2018 10:16 م
إصابة 13 شخصا فى حادث تحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية سقوط طائرة أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلنت السلطات الأمريكية الليلة نجاة جميع ركاب الطائرة ذات المحركين التى تحطمت فى وقت سابق اليوم بمطار محلى فى ولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الطائرة المنكوبة من طراز (سي– 47) تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار بيرنت المحلي، واشتعلت بها النيران، ما أدى إلى إصابة الركاب وعددهم 13 شخصا باصابات متفاوتة دون حدوث أية وفيات.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الطائرة عتيقة الطراز وتعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، ولم تتوافر -حتى الآن- أية تقارير عن اسباب تحطم الطائرة.

 


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تحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية

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