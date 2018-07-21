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إصابة طفل وربة منزل بلدغات ثعابين فى قويسنا بالمنوفية

السبت، 21 يوليه 2018 08:55 ص
إصابة طفل وربة منزل بلدغات ثعابين فى قويسنا بالمنوفية لدغ الثعابين-ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب طفل وربة منزل بلدغات ثعابين بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، باستقبال مستشفى قويسنا المركزي الطفل " ا .ج. ش "  9 سنوات مقيم قرية شبرا بخوم دائرة المركز مصاباً بلدغ ثعبان وتم حجزه بالمستشفى .
 
 بالانتقال والفحص وسؤال والدته " ا .س. م " 32 سنه، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت أنه حال قيام نجلها باللهو بالشارع فوجىء بلدغ ثعبان، بالتنسيق والمتابعة تبين انتقال  لجنة من مجلس مدينة قويسنا ومديرية الشئون الصحية و الطب الوقائي  مديرية الزراعة و مديرية الطب البيطري، لاتخاذ اللازم نحو إجراءات الفحص والمكافحة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
وفى وقت لاحق استقبلت مستشفى شبين الكوم الجامعي " ع .ا.م " 50 سنه، ربة منزل ومقيمة قرية دمهوج دائرة المركز مصابة بلدغ ثعبان وحالتها العامة مستقرة.
 
 بالانتقال والفحص وسؤالها قررت أنه حال عملها بأرضها الزراعية فوجئت بلدغ ثعبان .بالتنسيق والمتابعة تبين إنتقال  لجنة من مجلس مدينة قويسنا ومديرية الشئون الصحية والطب الوقائي مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري لإتخاذ اللازم نحو إجراءات الفحص والمكافحة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 
 

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