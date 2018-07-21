إصابة طالبة وطفلة بتسمم إثر تناول مبيد حشرى وأقراص دوائية بالخطأ فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيبت طالبة وطفلة بالتسمم إثر تناولهما "مبيد حشرى وأقراص دوائية" عن طريق الخطأ، فى حادثين متفرقين بدائرتى الشهداء وسرس الليان بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى الشهداء المركزى "ع .م. م" 16 سنة، طالبة ومقيمة كفر عشما دائرة مركز الشهداء مصابة بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

بالانتقال والفحص وسؤال والدها 62 سنة، مكوجى ومقيم بذات العنوان، أقر بتناول كريمته "مبيد حشرى" داخل زجاجة عن طريق الخطأ عقب وجبة الغداء، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

على الجانب الآخر استقبلت مستشفى سرس الليان المركزى الطفلة "ا .ا. ر" 9 شهور ومقيمة مدينة سرس الليان دائرة القسم مصابة بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم ".

وبالانتقال والفحص وسؤال والدها 39 سنة، عامل بمصنع كرتون ومقيم بذات العنوان أقر بتناول كريمته بعض الأقراص الدوائية الخاصة بوالدتها عن طريق الخطأ، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.