إزالة 40 حالة تعد على أملاك الدولة بمدن وقرى محافظة القليوبية

القليوبية نيفين طه

قامت الأجهزة التنفيذية للمراكز والمدن والأحياء بمشاركة رؤساء المدن والأحياء وجهات الولاية (الرى والصرف والنيل والسكة الحديد والآثار وهيئة الأوقاف والطرق والكبارى) بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 40 حالة تعد بمساحة 7441.25م2 وهى عبارات عن إقامة سملات خرسانية على سطح الأرض الزراعية وكافتيريات ومبانى بالطوب وأكشاك صاج وأسوار حديدية وجراج سيارات وقاعة أفراح ومعدية.

وأكد المحافظ على استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تماما على كل التعديات ولن يسمح بالتهاون مع أى حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه تم وضع خطة عمل بكل مركز ومدينة للبدء فورا فى تنفيذ قرارات الازالة بالاشتراك مع جهات الولاية ومديرية الأمن. مؤكد أنه تم إعداد قاعدة بيانات كاملة لأراضى املاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة بكل مركز ومدينة ووحدة قروية موضح بها مساحة كل قطعة على حدة وجهة الولاية عليها، وذلك فى إطار الحفاظ على أراضى أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدى عليها، تمهيدا لاستغلالها فى مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة.