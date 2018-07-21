إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من الألعاب النارية بميناء دمياط البحرى

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

أحبطت الإدارة العامة لأمن الموانئ، محاولة تهريب كميات كبيرة من الألعاب النارية ومحدثات الصوت وبضائع ممنوعة ومحظورة إلى داخل البلاد عبر ميناء دمياط البحرى.

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء دمياط البحرى مفادها قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرى، باستيراد 16 حاوية من إحدى الدول الآسيوية إلى البلاد، عبر الميناء تحوى بضائع ممنوعة ومحظورة.

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد الشحنة أسفرت أعمالها عن ضبط مليون و736 ألف محدث صوت، ومليون وحدة ألعاب نارية، 28,800 قلم ليزر، و11950 شيشة إلكترونية، و 559836 بخور طارد للناموس، و8136 مسدس أطفال، مخبأة داخل 6 حاويات ضمن؛ وبسؤال محامى الشركة أيد صحة واقعة الضبط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



جانب من المضبوطات