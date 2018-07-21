إحالة حارس عقار للجنايات بتهمة قتل عشيق زوجته بحدائق القبة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حدائق القبة، بإحالة حارس عقار لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل عشيق زوجته فى الشارع.

كان قسم شرطة الحدائق، تلقى إخطارا بوقوع مشاجرة، نتج عنها حالة وفاة، بشارع سكة الوايلى، وبالانتقال والفحص تم تحديد طرفى المشاجرة على طرف أول، "أحمد م ه ع" حارس عقار، متوف إثر إصابته بجرحين طعنى بالصدر من الجهة اليسرى، وجرح قطعى بالكتف الأيمن "، وطرف ثانى: "محمود ن ع" حارس عقار، " نصار ص ع " مزارع.

وتبين ارتباط المجنى عليه بعلاقة غير شرعية بزوجة الأول من الطرف الثانى "ح ع ع"، ربة منزل، وحال إنهائها تلك العلاقة تعدى عليها بالضرب وشاهدهم طفلها " نصار م ن"، 5 سنوات والذى اخبرها أنه سيبلغ والده بواقعة التعدى.

وخشية افتضاح أمرها أخبرت زوجها أن المجنى عليه تعدى عليها جنسيا، ما دفعه على التخلص منه انتقاما لشرفه، واستعان بأحد أقاربه "المتهم الثانى"، وتوجها لمحل إقامة المجنى عليه، وفور مشاهدتهما له تعدى عليه المتهم الأول بسلاح أبيض "سكين" وتعدى عليه المتهم الثانى بمقص حديدى محدثين إصابته التى أدت إلى وفاته.