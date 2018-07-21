أيرلندا تهدد بمنع الخطوط البريطانية من التحليق فى مجالها الجوى بعد بريكست

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الارتباك المتعلق بالسفر جوا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى زاد بشكل كبير بعدما ظهر الخلاف بين رئيس الوزراء الأيرلندى ووزير النقل البريطاني، حيث حذر الأول، ليو فارادكار، أنه فى حالة "بريكست" غير منظم من الاتحاد الأوروبى، يمكن حظر الخطوط الجوية البريطانية من المجال الجوى الأيرلندى.

فى الوقت الحالى، تستفيد المملكة المتحدة من قواعد "السماوات المفتوحة"، التى تسمح لشركات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبى بالتحليق فوق أى مجال جوى أوروبى.

لكن الزعيم الأيرلندى قال: "إذا لم يكن هناك قرار نهائى بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى مارس المقب ، فلن تحلق الطائرات، وستكون بريطانيا جزيرة من نواح كثيرة. إذا أرادوا أن تحلق طائراتهم فى سمائنا، فسيتعين عليهم أخذ ذلك فى الاعتبار".

وفى إشارة إلى خطط تيريزا ماى لتقييد حقوق الصيد فى مياه المملكة المتحدة، قال فارادكار: "لا يمكنك استعادة المياه الخاصة بك وتتوقع استخدام سماء الآخرين".

لكن كريس جرايلينج ، وزير النقل البريطانى، أصر على أن الطيران لن يتأثر حتى فى حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.