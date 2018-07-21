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أوكرانيا: سنستدعى السفير الإيطالى الاثنين المقبل احتجاجا على ضم القرم

السبت، 21 يوليه 2018 03:29 م
أوكرانيا: سنستدعى السفير الإيطالى الاثنين المقبل احتجاجا على ضم القرم الرئيس الأوكرانى
كييف (أ ش أ)
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صرحت نائب وزير الخارجية الأوكرانية لشؤون التكامل الأوروبى أولينا زيركال بأن وزارتها سوف تستدعى السفير الإيطالى لدى كييف ديفيد لا سيسيليا بعد غد الاثنين، بشأن تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفيني، التى أعلن فيها اعترافه بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وأضافت زيركال - فى تصريحات تليفزيونية أوردتها صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية اليوم السبت، "سنرد على هذا الأمر، سوف نستدعى السفير الإيطالى الاثنين، المقبل، وهو شخص ودود للغاية، وأتفهم أنه لا يتحمل مسؤولية عبارات أدلى بها سياسيون آخرون، خاصة أن هذا السياسى المقصود زار القرم وعاد من موسكو للتو بعد لقائه للرئيس الروسى بوتين وفقا لمعلوماتنا".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالى قد وصف فى حوار مع صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم فى 2014 بأنه "شرعي" وهو ما أثار غضب الجانب الأوكرانى الذى مازالت خلافاته مستمرة مع موسكو حول القضية، كما وصف سالفينى الثورة الأوكرانية التى سبقت ضم القرم بالثورة المزيفة والممولة خارجيا.

 


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