أوقاف بورسعيد: مسابقة كبرى وجوائز قيمة لحفظة القرآن الكريم

بورسعيد – محمد فرج

أعلن الشيخ بشرى عبد القادر مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف ببورسعيد التعاون مع أحد البنوك عن إجراء مسابقة كبرى لحفظة القرآن الكريم لعامى 1349 هـ 2018 تبدأ من سن 5 سنوات وحتى 18 عاما .

وقال عبد القادر لـ"اليوم السابع" إن المسابقة تشمل 3 مستويات أولهما حفظ القرآن الكريم كاملا، وثانيهما حفظ 20 جزءا، وثالثهما أن يكون المتسابق حافظا 10 أجزاء.

وأضاف بأنه يجوز اشتراك المتسابقين من ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال لجان متخصصة بهم كما يجوز اشتراك طلاب الأزهر الشريف.

وتابع: بأن مديرية الأوقاف تستقبل الراغبين الاشتراك فى المسابقة يوم الأحد 22 /7/ 2018 من الشهر الجارى للقيام بتسجيل الأسماء بعد استيفاء البيانات المطلوبة وهى صور الرقم القومى لـ ولى الأمر وصورة شمسية حديثة للمتسابق.

وأكد مدير عام الدعوة أن المصرف المتحد سوف يتحمل كافة مصروفات ونفقات الحاصلين على المراكز الأولى "علميا" حتى إنهاء المرحلة الجامعية فضلا عن وجود 130 جائزة مادية قيمة للفائزين .