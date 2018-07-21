أوقاف الإسكندرية: 6 آلاف دارس فى الأسبوع الرابع بمدرسة "المسجد الجامع"

أعلن الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، عن زيادة عدد الدارسين بمدرسة "المسجد الجامع" بمختلف الإدارات الفرعية بالمحافظة، والتى تجاوزت 6000 طالب وطالبة؛ تزامنا مع بداية الأسبوع الرابع منذ انطلاق المدرسة خلال الإجازة الصيفية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والذى يشجع جميع الأئمة والدعاة على التوسع فى فتح مدارس جديدة وزيادة أعداد الدرسين وذلك للمحافظة على عقول النشء والشباب من أصحاب الأفكار المتشددة والمغلوطة.

وقال الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه قد جاءت إدارة أوقاف محرم بك فى مقدمة أعداد الدارسين بها بـ900 طالب وطالبة يدرسون بـ25 مدرسة موزعة فى القطاعين الريفى والحضرى بالإدارة؛ كما احتلت إدارة أوقاف المنتزه المركز الثانى بـ 808 طلاب وطالبة، تليها إدارة أوقاف الجمرك بـ762 طالب وطالبة فى المركز الثالث.

كما جاءت فى المركز الرابع إدارة أوقاف العامرية ثانى بـ630 طالبا وطالبة، تليها إدارة أوقاف وسط الإسكندرية بـ627 طالبا وطالبة فى المركز الخامس، بينما جاءت إدارة أوقاف العامرية أول بـ530 طالبا وطالبة فى المركز السادس، ثم إدارة أوقاف غرب الإسكندرية فى المركز السابع بـ466 طالبا وطالبة.

فيما جاءت إدارة أوقاف الرمل بالمركز الثامن بـ422 طالب وطالبة ثم إدارة أوقاف العجمى والدخيلة بالمركز التاسع بـ410 طالب وطالبة، وفى المركز العاشر جاءت إدارة أوقاف برج العرب بـ401 طالب وطالبة ثم إدارة أوقاف شرق الإسكندرية بالمركز الحادى عشر بـ 348 طالب وطالبة.

وشدد العجمى، على العناية بالقوافل الدعوية، إلى جانب النشاط الصيفى من أجل ضبط الخطاب الدعوى، ونشر القيم والأخلاق وخدمة المجتمع، من أجل حفظ أبنائنا فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.

وحث "العجمى" مديرى الإدارات الفرعية بالإسكندرية وأئمة الأوقاف ببذل مزيد من الجهد والعطاء فى فتح مزيد من مدارس المسجد الجامع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين فى الالتحاق بالدراسة بها على أيدى نخبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ومن الواعظات المتطوعات وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى ومواجهة التحديات والأفكار المتطرفة حتى نخلق جيلاً جديداً مسلحاً بالعلم والأخلاق النافعة والمنتمية للوطن قولاً وفعلاً.