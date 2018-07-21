أفغانستان: اعتقال مسلحين فى كابول بتهمة التخطيط لهجمات بالقنابل

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ألقت القوات الأفغانية القبض على مسلحين اثنين فى العاصمة الأفغانية كابول بتهم التخطيط لهجمات بالقنابل المغناطيسية.

ونقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، اليوم السبت، عن إدارة التحقيقات الجنائية إن المشتبهين الاثنين تم اعتقالهما بالقرب من حى الشرطة الثالث بالعاصمة الأفغانية.

ولم تعلق الجماعات المناوئة للحكومة الأفغانية، بما فيها حركة طالبان، على نبأ الاعتقال حتى الآن.وكانت هذه الجماعات قد زادت هجماتها فى المدن الرئيسية فى البلاد، بما فيها كابول، خلال الأشهر الأخيرة.