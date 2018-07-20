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19 معلومة ترصد آخر ما وصلت إليه "التعليم" استعدادًا لتطبيق النظام الجديد

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:46 م
19 معلومة ترصد آخر ما وصلت إليه "التعليم" استعدادًا لتطبيق النظام الجديد طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها لانطلاق نظام التعليم الجديد سبتمبر المقبل، اليوم السابع" يستعرض فى 10 نقاط أبرز ما توصلت إليه الوزارة وأخر استعداداتها.
 
1ـ يتم العمل على شراء المواد التدريبية والأجهزة الجديدة وشبكات الفايبر فى المدارس وأعمال الصيانة.
 
2ـ  تعاون بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والصحة والشباب والرياضة والصناعة والأزهر الشريف.
 
3ـ  النظام الجديد التركيز فيه على حصول الطالب على المعرفة وليس الحصول على الدرجات فقط.
 
4ـ تدريب المعلمين سيكون طوال العام.
 
5ـ سيحصل المعلم على كارت مسجل عليه كافة بياناته ويرافقه طوال رحلة التدريب.
 
6ـ  سيتاح للمعلمين التواصل مع زملائهم لتبادل واكتساب الخبرات
 
7ـ استعادة هيبة المعلم والعلاقة القائمة بين المعلمين وأولياء الأمور.
 
8ـ  توفير (750) ألف تابلت على أعلى مستوى من المواصفات والجودة.
 
9ـ أدخلت  وزارة الاتصالات شبكات الفايبر فى (250) مدرسة خلال أسبوع واحد والمستهدف (3000) مدرسة فى أول سبتمبر القادم.
 
10ـ يتم العمل على إضافة شاشات داخلية فى الفصول. 
 
11ـ جارى الانتهاء من طباعة الكتب الدراسية وخاصة كتب الصف الأول والثانى من رياض الأطفال والأول الابتدائى.
 
12ـ  الكتب يتم إعدادها ورقيًا وإلكترونيًا بشكل تفاعلى، وسيتم الانتهاء من الباقة المحورية وكتب اللغة العربية خلال أسبوع.
 
13ـ يتم الانتهاء من كتب اللغة الإنجليزية وإعداد كتاب دليل المعلم والذى يحتوى على سيناريو للدرس دقيقة بدقيقة.
 
14ـ خطة الوزارة بأنه خلال 4 سنوات تصل الإتاحة 70% فى KG1 و KG2 لمعالجة الكثافة.
 
16ـ  الانتهاء من الهيكل الإدارى الخاص بالإدارات التعليمية متضمنًا كل الأقسام وأعداد العاملين بها وتوصيفهم الوظيفى.
 
17ـ تدريب المُدربين والمُعلمين تبدأ في 29/7/2018 للانتهاء منها في 19/8/2018.
 
18ـ التدريبات الخاصة بالمُديرين والمُوجهين والمُعلمين الأوائل يتم الانتهاء منها في 1/9/2018.
 
19ـ  التدريبات الخاصة بالمدربين تكون في القاهرة أما التدريبات الخاصة بالمُعلمين بالمديريات التعليمية.

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