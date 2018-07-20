وسائل إعلام ألمانية: السلطات لا تستبعد فرضية العمل الإرهابى بحادث الطعن فى لوبيك

كتب إبراهيم حسان

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن السلطات لا تستبعد فرضية العمل الإرهابي فى حادث الطعن بمدينة لوبيك، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

وقالت صحيفة لوبكر نخرشتين المحلية اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 14 شخصا أصيبوا بينهم اثنان فى حالة خطيرة فى هجوم يشتبه أنه بسلاح أبيض على حافلة فى مدينة لوبك بشمال ألمانيا.

وكانت الشرطة فى ولاية شلسفيج هولشتاين التى تقع بها لوبك ذكرت فى وقت سابق على تويتر أن هناك انتشارا كبيرا لأفراد الأمن يجرى فى المدينة.