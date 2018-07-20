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وزير الخارجية الأردنى: "قانون القومية" الإسرائيلى تكريس للعنصرية

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:02 ص
وزير الخارجية الأردنى: "قانون القومية" الإسرائيلى تكريس للعنصرية وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدي
(أ ش أ)
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أدان وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، ما يسمى "قانون القومية" الذى تبناه الكنيست الإسرائيلي، الذى يعد تكريسا للعنصرية، وخرقا للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان.

وقال الصفدى، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر): "ندين ما يسمى (قانون القومية) الذى تبناه الكنيست الإسرائيلى تكريسا للعنصرية، وخرقا للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان".

وأضاف أن ذلك هو "دليل آخر على استمرار إسرائيل فى اتخاذ خطوات أحادية تؤجج الصراع على المجتمع الدولى ادانتها والتصدى لها حماية للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".

 

 


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