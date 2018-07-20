وزير الاتصالات يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين البريد المصرى والسودانى

كتبت هبة السيد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين الهيئة القومية للبريد، وشركة البريد السودانى فى مجال تبادل الحوالات المالية، وتقديم خدمات مركز التجميع اللوجيستى بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وذلك فى إطار تعزيز منظومة التعاون بين مصر والدول الأفريقية والعربية فى مجال الخدمات المالية والبريدية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ35 لاجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد التى استضافتها الهيئة القومية للبريد بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 16 وحتى 19يوليو فى مدينة الإسكندرية.

وقع على البروتوكول، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وكامل الأمين رئيس شركة البريد السودانى.

وأكد عصام الصغير، أن البروتوكول يسهم فى تنفيذ خطة الدولة الرامية لدعم عمليات الشمول المالي، وإتاحة خدمات جماهيرية متميزة للمواطنين، موضحا أنها تتيح للبريد المصرى إرسال واستقبال التحويلات المالية من وإلى جمهورية السودان من خلال شبكة فروع البريد التى تصل إلى 4000 فرع منتشر فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالتعاون مع البريد السودانى، وكذلك استخدام مركز التجميع اللوجستى بمطار القاهرة لتسهيل حركة التجارة الالكترونية من وإلى السودان للولايات المتحدة الأمريكية عبر القاهرة.