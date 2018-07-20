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الجمعة، 20 يوليه 2018 07:10 ص
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وزيرة الخارجية الكندية تلتقى بالرئيس المكسيكى المنتخب 25 يوليو الجارى

الجمعة، 20 يوليه 2018 06:00 ص
وزيرة الخارجية الكندية تلتقى بالرئيس المكسيكى المنتخب 25 يوليو الجارى كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية
مكسيكو سيتى أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، أن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، ستلتقى بالرئيس المكسيكى المنتخب اندريس مانويل لوبيز اوبرادور؛ لعقد محادثات تجارية حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، جاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية المكسيكية، الخميس، أوردته قناة "يورونيوز" الأوروبية.

وذكرت القناة أن هذه المحادثات من المقرر لها أن تعقد خلال زيارة فريلاند يوم 25 من يوليو الجاري، وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد زار المكسيك مؤخرًا والتقى بالرئيس اليسارى المنتخب، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، فى إطار محاولة بناء علاقة عمل شابها التوتر مؤخرًا بسبب دعوات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبناء جدار حدودى فاصل بين أمريكا والمكسيك وتهديداته بإبطال اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة، المسمى اختصارًا بـ "نافتا"، مع المكسيك.

ويعتبر ترامب أن "نافتا" قضت على العديد من الوظائف الأمريكية، وتسببت فى نقل مقار شركات السيارات الأمريكية إلى المكسيك حيث الأجور المتدنية.

 


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