وزيرة التضامن من الإسكندرية: أول فوج للحجاج 2 أغسطس و أنهينا جميع الإجراءات

الاسكندرية جاكلين منير

اكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإحتماعى، على أن اول فوج للحجاج، سوف ينطلق فى موعد 2 أغسطس القادم، و أشارت إلى أنه تم الانتهاء من كافة استعدادات موسم الحج، كما تم الإنتهاء من تدريب المشرفين على الحجاج، جاء ذلك فى تصريحات صحفية خلال إفتتاح معرض ديارنا بالإسكندية، بمشاركة عدة محافظات وبحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

وأكدت والى، أن الوزارة تتخذ حاليا استعداداتها القصوى للانتهاء من الإجراءات الخاصة ببدء موسم الحج لهذا العام، وذلك لخدمة 12 ألف حاج من حجاج الجمعيات الاهلية، بخلاف 445 حاج منضمين من حصة الهيئات والوزارات، حيث من المقرر أن تغادر مقدمة البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعى، لتكون في استقبال حجاج بيت الله الحرام في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجارى، استعدادا لبدء عمليات تفويج الحجيج، والتى ستبدء في الثانى من أغسطس القادم، متوجهة للمدينة المنورة، والتى ستضم حجاج محافظة الجيزة ودمياط.

وأضافت والى، انه من المقرر أن تتوالى رحلات الحجيج للمدينة المنورة حتى 9 أغسطس لعام 2018، كما تقرر أن تغادر أولى رحلات أفواج الحجاج لمطار جدة اعتبارا من يوم 8 أغسطس، وهى لحجاج محافظة الغربية، على ان تنتهى عمليات تفويج الحجيج فى الرابع عشر من أغسطس القادم لزيارة بيت الله الحرام .