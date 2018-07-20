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الجمعة، 20 يوليه 2018 08:58 ص
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وزارة العدل الأمريكية تسعى إلى مكافحة تهديدات التدخل الاجنبى فى الانتخابات

الجمعة، 20 يوليه 2018 08:00 ص
وزارة العدل الأمريكية تسعى إلى مكافحة تهديدات التدخل الاجنبى فى الانتخابات اقتراع _ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ف ب)
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قدم نائب وزير العدل الأمريكى رود روزنشتاين، الخميس تقريرا من اجل مكافحة تهديدات التدخل فى الانتخابات الأمريكية، فى حين لا يزال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عرضة للانتقادات منذ قمته مع فلاديمير بوتين وتصريحاته التى اعتُبرت متساهلة حيال نظيره الروسي.

وكان روزنشتاين يتحدث فى منتدى أسبن للأمن فى كولورادو، وشدد خلال عرضه تقريره على "عمليات التأثير الأجنبية الخبيثة التى تستهدف عمليتنا السياسية".

وسأل روزنشتاين "ما الذى يمكن القيام به للدفاع عن قيمنا فى مواجهة الجهود الخارجية للتأثير فى انتخاباتنا وإضعاف نسيج المجتمع ودفع الأميركيين ضد بعضهم البعض؟".

ودعا إلى وحدة الإدارة الأمريكية، قائلا "على غرار الإرهاب والتهديدات الأخرى لأمننا القومي، فإنّ تهديد النفوذ الأجنبى الخبيث يتطلب نهجًا استراتيجيًا عبر جميع الوكالات الحكومية".

وكان مدير الاستخبارات الأمريكية دان كوتس قد دافع الإثنين عن الاستنتاجات "الواضحة" لأجهزته حول حصول تدخل روسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2016، وحول "المساعى المتواصلة" التى تقوم بها روسيا لـ"ضرب" الديموقراطية الأمريكية.


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