"نيوزويك": أكثر من 400 دليل ضد رئيس حملة ترامب بقضية تدخل روسيا بالانتخابات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن التحقيقات التى يجريها المحقق الخاص روبرت مولر فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية لعام 2016، قد كشفت عن قائمة من الأدلة التى يمكن استخدامها ضد رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت فى محاكمته المقبلة فى واشنطن.

ووفقا للتقارير الأمريكية، فإن أكثر من 400 دليل تم جمعها حول مانافورت تشمل صور لبيت أخضر وحمام للسباحة وتذاكر لفريق كرة قدم، وسيبحث مولر فى استخدام هذه المواد لإثبات ارتكاب مانافورت الاحتيال الضريبى والمصرفى.

وقد تم سجن مانافورت فى يونيو الماضى بعدما قدم مولر لائحة اتهام تفيد بأنه انتهك شروط الكفالة الخاصة به عن طريق عرقلة العدالة والتآمر لعرقلة العدالة، وشملت الاتهامات السابقة لمانافورت غسيل الأموال والكذب على المحققين الفيدراليين والعمل لصالح أطراف أجنبية.

وكانت قاضية فيدرالية أمريكية قد أمرت بحبس مانافورت بعد اتهامه من قبل روبرت مولر بمحاولة التأثير على الشهود، وألغت إطلاق سراحه بكفالة، وكان مدير حملة ترامب السابق يخضع للإقامة الجبرية ويتعين عليه ارتداء أجهزة مراقبة تحدد موقعه.

وفى الشهر الماضى أيضًا، أظهر طلب إصدار مذكرة تفتيش صلات أوثق مما كان معروفا من قبل بين بول مانافورت، ورجل أعمال روسى له صلات وثيقة بالكرملين.

وقال مسئول بالإف بى أى إنه راجع الإقرارات الضريبية لشركة يملك فيها مانافورت وزوجته حصة مسيطرة، وإنها كشفت عن قرض قيمته عشرة ملايين دولار من رجل أعمال روسى يدعى أوليج دريباسكا.