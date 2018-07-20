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ننشر صور مغادرة الرئيس السيسى وقرينته مطار الخرطوم عائدين للقاهرة

الجمعة، 20 يوليه 2018 04:18 م
ننشر صور مغادرة الرئيس السيسى وقرينته مطار الخرطوم عائدين للقاهرة مراسم رسمية فى وداع الرئيس عبد الفتاح السيسى بمطار الخرطوم
رسالة الخرطوم - محمد الجالى
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ينشر "اليوم السابع"، صور مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مطار الخرطوم الدولي، بالعاصمة السودانية، ترافقه قرينته السيدة انتصار السيسى، وذلك بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، وكان الرئيس السودانى عمر البشير فى مقدمة مودعى السيسى.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير في صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم

 

وأجريت مراسم وداع رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى، لدى مغادرته العاصمة السودانية الخرطوم، حيث كان فى مقدمة مودعي الرئيس السيسى، الرئيس السودانى عمر البشير، وحرمه.

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مراسم وداع لزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وعقد الرئيس السيسي، في مستهل زيارته للسودان أمس، جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني "عمر البشير" في القصر الجمهوري بالخرطوم، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

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السيدة وداد بابكر قرينة الرئيس السودانى عمر البشيروالسيدة انتصار عامر حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى صالة كبار الزوار 
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الرئيس عمر البشير يصافح الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل مغادرته السودان عائداً إلي القاهرة

 

وأعرب الرئيس خلال المباحثات عن سعادته بزيارة السودان، مشيراً إلى ما تعكسه هذه الزيارة، التي تعد الخارجية الأولى لسيادته في الفترة الرئاسية الثانية، من خصوصية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، التي يجمع بين شعبيهما روابط ثقافية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر السنين.

كما أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية المتواصلة في علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تطوير هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أوسع، بما يلبي طموحات شعبي وادي النيل الشقيقين نحو السلام والاستقرار والتنمية.

والتقي الرئيس السيسي اليوم في مقر إقامتة بالخرطوم، الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس مجلس الوزراء القومي، وذلك في ثاني أيام زيارته للسودان.

كما التقي  الرئيس السيسى  اليوم بقادة الفكر والرأي في المجتمع السوداني،بمقر إقامته بالخرطوم .

 

 

 


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