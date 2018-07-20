ننشر صور مساعد ماكرون المتهم بانتحال صفة رجل شرطة والاعتداء على متظاهرين

كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب

يحقق الإدعاء الفرنسى، فى مزاعم اعتداء مساعد بارز للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على محتجين فى باريس أثناء عيد العمال وارتدائه زى الشرطة، وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية صورا لمساعد ماكرون فى عدة مناسبات .

وظهر أليكسندر بينالا فى مقطع مصور وهو يعتدى بالضرب على سيدة ورجل خلال احتجاجات نظمت فى أول مايو الماضي، وظهر بينالا فى فيديو التقطه طالب ناشط، وتعرفت عليه صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقع الحادث فى منطقة سياحية شهيرة فى ميدان "كونترسكراب" فى الحى الخامس فى باريس، حيث تجمع نحو مائة شخص فى المكان فى الأول من مايو الماضي.

ويظهر الفيديو الأصلي، الذى نشره الطالب طه بوحافظ البالغ من العمر 21 عاما على وسائل التواصل الاجتماعى، رجلا يرتدى خوذة الشرطة وزيّا لا يمت بصلة لزى شرطة مكافحة الشغب الفرنسية انضم إليهم بعد اندلاع اشتباكات، وجذب الرجل سيدة من عنقها وأخذها من الشارع قبل أن يختفي الاثنان من أمام الكاميرا.

وبعد وقت قصير عاد إلى موقع الحدث واعتدى على محتج آخر وحملته الشرطة مسافة قصيرة قبل أن تتركه بمفرده على الأرض، وشوهد الرجل، الذي تحددت هويته بأنه بينالا، وهو يجذب متظاهرا شابا من عنقه ويضربه على رأسه وفي بطنه على ما يبدو عندما سقط على الأرض.

وقال متحدث باسم الرئاسة إن بينالا حصل على إذن بحضور الاضطرابات كمراقب في يوم عطلته، وأظهرته صور أخرى وهو يرتدى شارة الشرطة.



ماكرون ومساعده



مساعد إيمانويل ماكرون



مساعد ماكرون المتهم بانتحال صفة شرطة