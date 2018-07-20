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ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم منيا القمح الـ5 بعد وفاة اثنين من المصابين

الجمعة، 20 يوليه 2018 07:04 م
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم منيا القمح الـ5 بعد وفاة اثنين من المصابين إسعاف - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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توفى منذ قليل اثنين من مصابى حادث التصادم الذى شهده قرية "قمرونة" التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية.

كان 3 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم، اليوم، الجمعة، فيما أصيب 5 آخرين، بينهم طفلين، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من قرية "قمرونة" التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم  بطريق "بنها -الزقازيق"  أمام قرية قمرونة، وتبين من  التحريات إنقلاب سيارة بسبب إختلال عجلة القيادة وتصادمها بسيارة أخري، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة وهم "عادل وديع توفيق" 57 سنة وزوجته " نيفال صديقى صادق سليمان " 52 سنة، ونجلتهما " مادونا  عادل" 27 سنة وزوجها" فادى عطية عزيز " 27 سنة ونجلهما" توني" 4 سنوات وإصابة 3 أخرين من أبنائهم بإصابات بالغة، وجمعيهم مقمين مدينة الزقازيق.

تم  التحفظ على الجثث بمستشفى منيا القمح، وإسعاف المصابين  وإخطار النيابة العامة، التى صرحت بالدفن.

 

 

 

 

 

 


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