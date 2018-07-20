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الجمعة، 20 يوليه 2018 03:45 م
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ناصف ساويرس يشارك فى شراء نادى أستون فيلا الإنجليزى

الجمعة، 20 يوليه 2018 03:12 م
ناصف ساويرس يشارك فى شراء نادى أستون فيلا الإنجليزى ناصف ساويرس
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ساهم رجل الأعمال ناصف ساويرس فى شراء نادى أستون فيلا الإنجليزى - الذى كان يمر بضائقة مالية - فى شراكة تحت اسم NSWE مع المستثمر الأمريكى ويسلى إدنس، للمساهمة فى زيادة رأس مال نادى أستون فيلا الإنجليزى مقابل امتلاك 55% من أسهم النادى، خالص من أى مديونية.

نادى أستون فيلا الإنجليزى

 

علق ناصف ساويرس على الصفقة قائلا إنه ينظر إلى أستون فيلا كنادى عريق يتمتع بإدارة قوية ويضم قائمة من اللاعبين الممتازين، مؤكدا أن النادى سيكون منفذا من منافذ إبراز المواهب المصرية على الساحة الإنجليزية والأوروبية فى المستقبل."

 

يذكر أن شريك ساويرس فى نادى أستون فيلا "يسلى إدنس" يعد أحد أكبر المستثمرين فى أمريكا وهو مؤسس شركة Fortress المالية بنيويورك.

 

نادى أستون فيلا هو أحد أهم أندية إنجلترا المؤسسة للدوري الإنجليزي الممتاز وهو الفريق الأبرز في مدينة بيرمنجهام، ويعد أحد خمسة أندية إنجليزية فقط فازت بكأس أوروبا، بجانب فوزه بدورى الدرجة الأولى لكرة القدم سبع مرات، وكأس الاتحاد سبع مرات، وكأس رابطة المحترفين خمس مرات، وكأس السوبر UEFA مرة واحدة.

 

يملك النادى ملعب "فيلا بارك" الذى يتسع لـ42788 متفرجا، وهو أكثر الملاعب فى إنجلترا التي استضافت مباريات الأدوار قبل النهائية من بطولة كأس إنجلترا، ويعد فيلا بارك أحد أهم ملاعب كرة القدم فى المملكة المتحدة وهو الملعب الخاص بنادى أستون فيلا منذ عام .1897


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ناصف ساويرس

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ملعب نادى استون فيلا




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