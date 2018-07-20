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موقع التنسيق ينتهى من استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

الجمعة، 20 يوليه 2018 08:11 م
موقع التنسيق ينتهى من استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى تنسيق رغبات الطلاب - أرشيفية
وائل ربيعى
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أغلق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، باب استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق، بعد انتهاء المدة التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رسميا فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، إذ أن أعمال المرحلة بدأت يوم الإثنين الماضى.

ومن جانبه، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تركت الموقع مفتوحا للطلاب لمدة نصف ساعة زيادة على المدة المقررة لتكون فرصة لمن يقدمون على الموقع فى هذا التوقيت.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبا، 126807 طلاب.


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