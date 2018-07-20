موسكو: مواطنة روسية متهمة بالتجسس فى أمريكا تجد صعوبة بالتكيف مع ظروف السجون

أ ش أ

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، أن المواطنة الروسية ماريا بوتينا المتهمة بالتجسس فى الولايات المتحدة، تجد صعوبة بالتكيف مع ظروف السجون الأمريكية.



وقالت السفارة الروسية -فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "إنه على الرغم من التوتر والضغط النفسى الذى مرت به المواطنة الروسية أثناء الاعتقال، تشعر انها بصحة جيدة ولا تشكو من أى مشاكل صحية".



وأضاف البيان الروسي، أن المواطنة الروسية مصرة على براءتها وستدافع عن نفسها فى المحكمة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية، فى 15 يوليو الماضي، توقيف مواطنة روسية فى واشنطن، وذلك للاشتباه فى تجسسها لصالح روسيا.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن المواطنة الروسية الموقوفة حاولت اختراق منظمات ذات نفوذ بالسياسة الأمريكية وعملت تحت إمرة مسئول روسى رفيع المستوى.