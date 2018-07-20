موجز أخبار1.. الرئاسة: السيسى أكد لقادة الرأى بالخرطوم أن أمن السودان جزء من أمن مصر

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، رئاسة الجمهورية توضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد لقادة الرأى بالخرطوم أن أمن السودان جزء من أمن مصر.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة الواحدة ظهرا..

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمقر إقامته بالخرطوم بعدد من قيادات ورموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين، فى ثانى أيام زيارة الرئيس للسودان.

حرص الرئيس السورى بشار الأسد، بصحبة زوجته أسماء الأسد، على زيارة أبناء وبنات الشهداء والجرحى المشاركين فى مخيم أبناء النصر بقرية الزينة بمدينة مصياف.

أعلنت وزارة الحج السعودية، عن تخصيص رابط إلكترونى جديد لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين فى أداء الفريضة هذا العام، بعد حجب السلطات القطرية للرابط القديم.

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل أيام، المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بقيمة 1.8 مليار جنيه، على أن يبدأ تطبيق المنظومة الجديدة فى محافظة بورسعيد، يليها 4 محافظات أخرى هى جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أطلقت عدداً كبيراً من المشروعات القومية سواء في مجالات الطاقة والغاز، وضاعفت قدرتها من إنتاج الطاقة والغاز.

أكد المعارض القطرى الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، نجل أول وزير خارجية لدولة قطر، أن بلاده تحولت على أيدى نظام الحمدين إلى دولة داعمة للإرهاب، كاشفا عن فضيحة جديدة تدين النظام عندما يسجل التاريخ دفع 1.15 مليار دولار للجماعات الإرهابية.

قبلت محكمة التحكيم الرياضية فى لوزان استئناف نادى ميلان الإيطالى على قرار الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" بحرمانه من المشاركة فى المنافسات الأوروبية لمدة موسمين، على خلفية التورط فى خرق قواعد اللعب المالى النظيف.

قالت وكالة "رويترز" إن ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من كلا الحزبين قدموا مشروع قانون أمس، الخميس، لتقييد القروض التى تمنحها المؤسسات المالية الدولية لتركيا حتى تقوم حكومتها بإنهاء الاحتجاز غير العادل لمواطنين أمريكيين.

أعلنت النيابة العامة الفرنسية اليوم الجمعة اعتقال ألكسندر بينالا معاون الرئيس إيمانويل ماكرون، بشبهة ممارسة أعمال عنف.

أكد البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، أنه باقٍ فى صفوف الفريق الفرنسى، بالرغم من الشائعات التى أشارت لقرب انتقاله لريال مدريد الإسبانى، لتعويض رحيل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو ليوفنتوس الإيطالى.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة للإعلاميين، خلال لقائه قادة الرأى والفكر فى المجتمع السودانى.

رفع المطرب البريطانى الشهير "روجر ووترز" مؤسس فرقة "بينك فلويد" الغنائية، العلم الفلسطينى خلال آخر حفلاته الغنائية فى العاصمة الإيطالية روما، ليؤكد دعمه للقضية الفلسطينية ومناصرة شعبها ضد الاحتلال الإسرائيلى.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن زيارته للسودان لها دلالة كبيرة، لأنها تعد الأولى خارجيا فى بداية الفترة الرئاسية الثانية، بالإضافة للتأكيد على متانة وقوة العلاقات مع الجانب السودانى.

أعلن الملياردير وارين بافيت عن منح جزء كبير من ثروته للأعمال الخيرية، متبرعا بنحو 3.4 مليار دولار من أسهم شركته "بركشاير هاثاواى" لمؤسسات خيرية ضمن خطته الخاصة بالتبرع بأغلب ثروته للعمل الخيرى.