مقتل شرطيا وإصابة أخر على يد عناصر إرهابية بمحافظة صلاح الدين فى العراق

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أعلن مركز الإعلام الأمنى، الجمعة، أن عناصر إرهابية قتلت شرطيا وجرحت آخر في الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين.

وقال مركز الاعلام - في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز ) " إن القوات الأمنية في صلاح الدين تجري عملية تفتيش عن عناصر إرهابية فتحت النار على نقطة تفتيش في ناحية الإسحاقي (الكائنة في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين)، ما أدى الى استشهاد شرطي وجرح آخر " .

وكان مصدر في محافظة صلاح الدين قال، أمس " إن قذائف هاون سقطت وسط قضاء بلد، أعقبه هجوم على نقطة تفتيش عسكرية في محيط القضاء، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم امرأة ".

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي يقوم بين فترة وأخرى باستهداف محافظة صلاح الدين، إلا أن القوات الأمنية بالمحافظة تحبط تلك الهجمات وتتمكن من تكبيد التنظيم خسائر فادحة.

في سياق متصل، أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، اليوم الجمعة، اعتقال أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية نوعية شمال شرق المحافظة.

وقال العزاوي في تصريح اليوم إن فريقا أمنيا من استخبارات ومكافحة الإرهاب بمحافظة ديالى تمكن من اعتقال أحد قادة (داعش) في عملية نوعية جرت في ناحية جبارة 90كم شمال شرق بعقوبة، مضيفا أن العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى العراقية اعتقلت العديد من قيادات تنظيم (داعش) الإرهابي في عمليات نوعية جرت في مناطق متفرقة من المحافظة.