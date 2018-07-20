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مطار القاهرة يستعد لعودة الرئيس السيسى بعد زيارته للسودان

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:38 ص
مطار القاهرة يستعد لعودة الرئيس السيسى بعد زيارته للسودان مطار القاهرة الدولى
كتب هانى عثمان
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أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولى حالة الطوارئ، اليوم الجمعة ، استعدادا لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي من الخرطوم، بعد زيارة استغرقت يومين، التقى خلالها نظيره السودانى عمر البشير، بحثا العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وكانت السلطات بمطار القاهرة، فتحت استراحة رئاسة الجمهورية استعدادا لوصول الرئيس، كما تم تأمين الطرق المؤدية من وإلى مطار القاهرة الدولى، وتم منع دخول السيارات لمحيط الصالة الرئاسية بالمطار، كما انتشرت الخدمات الأمنية.
 

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مطار القاهره

السيسى

السودان




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