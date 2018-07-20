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الجمعة، 20 يوليه 2018 08:57 ص
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مصرع 13 شخصا فى فيضانات بالنيجر

الجمعة، 20 يوليه 2018 07:00 ص
مصرع 13 شخصا فى فيضانات بالنيجر فيضانات _ صورة أرشيفية
نيامى (أ ف ب)
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أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن 13 شخصا قضوا فى النيجر بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

وبحسب أرقام لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية فى نيامى "حتى تاريخ 18 يوليو" أسفر سوء الاحوال الجوية عن "مصرع 13 شخصا واصابة 13 بجروح".

وأضاف المكتب، أن نحو 17 الف شخص شردوا. كما اتلفت المياه 400 هكتار من الاراضى الزراعية وادت الى نفوق اكثر من 24 الف رأس ماشية، وتابع ان المناطق الاكثر تأثرا هى مرادى (وسط جنوب) واغاديز فى قلب الصحراء وديفا فى جنوب شرق البلاد.

ومنتصف يونيو، حذرت الامم المتحدة من ان النيجر قد تتعرض فى 2018 لفيضانات قد تؤثر على اكثر من 170 الف نسمة. لكن العاصمة نيامى ودوسو فى جنوب غرب البلاد حيث كانت تخشى الامم المتحدة وقوع الاسوأ، لم تتأثرا حتى الان.

وموسم الامطار فى اوجه حاليا فى النيجر. ورغم فترته القصيرة التى لا تتجاوز ثلاثة اشهر، يواجه هذا البلد منذ سنوات فيضانات تطاول ايضا المناطق الصحراوية الشمالية.

وهذا العام اعلنت السلطات الانتهاء من بناء عدة سدود لحماية آلاف السكان فى العاصمة من الفيضانات التى تؤدى الى ارتفاع منسوب نهر النيجر.

 


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