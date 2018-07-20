مصرع نقاش صعقا بالكهرباء فى الفيوم

الفيوم – رباب الجالي

لقى نقاش من قرية دسيا بمركز الفيوم، مصرعه، صعقا بالكهرباء، أثناء توصيل إحدى الوصلات الكهربائية بإحدى المنازل، أثناء عمله، ونقلت جثته لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول المواطن "عبد الله سامى إبراهيم" (17سنة- نقاش)، ومقيم بقرية دسيا بمركز الفيوم، إلى المستشفى جثة هامدة.

وتبين أن المواطن، لقى مصرعه، إثر إدعاء صعق كهربائى، أثناء توصيل إحدى الوصلات الكهربائية، بمحل عمله بأحد المنازل، بنفس القرية، فصعقه التيار الكهربائى، وتوفى إثر ذلك، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4639 لسنة 2018م إدارى مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.