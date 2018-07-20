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مصرع فتاة سقطت من الدور الخامس فى السويس

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:40 ص
مصرع فتاة سقطت من الدور الخامس فى السويس جثة - صورة أرشيفية
السويس - سيد نون
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لقت فتاة 15عامًا بالسويس مصرعها بعد سقوطها من الدور الخامس بمنزل أسرتها بكفر كامل بحى الأربعين. 

 

وانتقلت النيابة العامة وضباط المباحث الجنائية إلى موقع وفاة الفتاة.

 

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الأربعين، بمصرع "أ.م" 15 عامًا بعد سقوطها من شرفة منزل أسرتها.

 

وقام العميد محمود عيد رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، والمقدم على جابر رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين، بالانتقال موقع الحادث وقاموا بالاستماع لشهادة الشهود بالواقعة.


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