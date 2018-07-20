مصرع عامل غرقا داخل نهر النيل بميت غمر أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو

الدقهلية - شريف الديب

لقى عامل مصرعه غرقا فى مياه نهر النيل بناحيه مدينة ميت غمر، أثناء السباحة هروبا من حراره الجو.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديريه ، بورود بلاغ الى قسم شرطه ميت غمر بالعثور على عامل غارقا داخل مياه نهر النيل وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين غرق محمد أحمد 21 سنة عامل ، أثناء استحمامه بمياة النيل هربا من حرارة الجو ولعدم إجادته السباحة توفى غرقا، وتم انتشال جثمانه، وبسؤال والده "احمد ع ع" 58 سنة عامل أيد ذات المضمون، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن وتسليمه لذويه.