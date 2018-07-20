مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين فى تصادم سيارتين بـصحراوى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 آخرون، إثر حادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوى منطقة الكيلو 40 تجاه الإسكندرية.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصادمة بين السيارة رقم ج هـ ن 3581 مصر ميكروباص قيادة المدعو "هـ.ع.ع" سن 20 سائق مقيم قرية العزة - دائرة القسم، والسيارة رقم 29971 ملاكى الدقهلية قيادة المدعو "ا.ف.م" سن 24 عامل مقيم مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية.

وتبين أنه أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بتهدئة السيارة الأولى لإنزال أحد الركاب، ما أدى لاصطدامه بها من الجانب الأيسر الخلفى.

أسفر الحادث عن وفاة المدعوة "س.ى.م" سن 29 ربة منزل مقيمة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية "مستقلة السيارة الثانية" وإصابة قائد السيارة الثانية و5 من مُستقلى السيارة الأولى بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل جثة المتوفاة لمشرحة مستشفى العامرية العام، والمصابين لذات المستشفى للعلاج، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تم التحفظ على السيارتين، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم جنح قسم شرطة ثان العامرية، وجار العرض على النيابة.