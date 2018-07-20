مريض نفسى ينتحر من أعلى نفق الثلاثينى بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

أقدم مريض نفسى ومصاب بالصرع على الانتحار بالقفز من أعلى نفق الثلاثينى ولقى مصرعه فى الحال بدائرة قسم أول الإسماعيلية .

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط أحد الأشخاص من أعلى نفق الثلاثينى مخرج شارع فاروق ــ دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ بالفحص والمعاينة تبين قيام "مرسى.م.م"، بالمعاش، ومقيم بالمحطة الجديدة ــ دائرة القسم، بالصعود أعلى سلم المشاة والقى بنفسه داخل نفق الثلاثينى، توفى متأثرًا بإصابته.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام، وتم تأييد ذلك بمراجعة كاميرات غرفة تأمين النفق.

وبسؤال نجله ومقيم بذات العنوان قرر إن والده يعانى من مرض نفسى وصرع، ولا يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.