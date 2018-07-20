مدير أمن سوهاج يترأس حملة لإزالة التعديات على 93 فدانا بالجبل الغربى

سوهاج - محمود مقبول

ترأس اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وتطبيق خطة العمل بالمديرية بالإزالة الفورية لتلك التعديات لإعطاء الانطباع لدى المتعدين بأن الدولة جادة فى استراد أراضيها، حيث تمت إزالة التعديات على مساحة 93 فدانا خاصة بمزرعة الصرف الصحى.

شارك فى أعمال التنفيذ والتأمين اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث تم تأمين تنفيذ 5 حالات تعد على مزرعة الصرف الصحى أملاك الدولة بناحية نزلة عمارة دائرة مركز شرطة طما، أسفرت عن تأمين تنفيذ القرار رقم 256 لسنة 2018 ضد "رجب.ع" لقيامه بالتعدى بالزراعة على مساحة 20 فدانا، و"حسن.م" لقيامه بالتعدى بالزراعة على مساحة 7 أفدنة و12 قيراطا، و"سمير.ف" لقيامه بالتعدى بالزراعة على مساحة 8 أفدنة، و"رجب.ع" لقيامه بالتعدى بالزراعة على مساحة 50 فدانا، و"رجب.ع" لقيامه بالتعدى بالزراعة على مساحة 8 أفدنة، بإجمالى مساحة 93 فدانا و12 قيراطا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3620 إدارى مركز طما لسنة 2018 وجارى استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً والأجهزة المعنية.

وعلى جانب آخر قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إن عمليات تأمين تنفيذ الإزالات تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة وخطة العمل بالمديرية بالإزالة الفورية لتلك التعديات لإعطاء الانطباع لدى المتعدين بأن الدولة جادة فى استرداد أراضيها وتنفيذا لتوجيها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى هذا الشأن.