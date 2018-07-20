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محافظ سوهاج يعلن انتهاء برنامج تنمية مهارات قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة

الجمعة، 20 يوليه 2018 05:39 م
محافظ سوهاج يعلن انتهاء برنامج تنمية مهارات قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، انتهاء البرنامج التدريبى المكثف لتنمية مهارات قيادات الإدارة المحلية بمحافظة سوهاج، والذى عقد بديوان المحافظة لمدة 5 أيام، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومواكبة التطوير والتحديث فى مجالات الإدارة.
 
وأوضح المحافظ فى بيان له، أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تنمية مهارات رؤساء الوحدات المحلية فى النواحى الإدارية والقانونية والسلوكية، مؤكدا نجاح البرنامج الذى حاضر فيه نخبة من المدربين على مستوى عال من المهارة العلمية، ضمت أساتذة من جامعة سوهاج، وخبراء من مديرية التنظيم والإدارة، وديوان عام المحافظة.
 
وأضاف على رفاعى مدير عام الموارد البشرية بديوان المحافظة، أن إدارة التدريب بالديوان قد قامت بتنفيذ توجيهات الدكتور الوزير أيمن عبد المنعم، بعقد الدورات التدريبية للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، والمديريات هذا العام لتنمية مهارات العاملين فى مختلف المجالات.

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