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ليبيا ترفض خطط الاتحاد الأوروبى لإقامة مراكز للمهاجرين على أرضها

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:03 م
ليبيا ترفض خطط الاتحاد الأوروبى لإقامة مراكز للمهاجرين على أرضها رئيس الوزراء الليبى فائز السراج
(رويترز)
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قال رئيس الوزراء الليبى فائز السراج، إن ليبيا ترفض خطط الاتحاد الأوروبى الرامية لإنشاء مراكز مهاجرين على أراضيها لمنع طالبى اللجوء من الوصول إلى غرب أوروبا وإنها لن ترضخ للإغراءات المالية.

كانت إيطاليا اقترحت الشهر الماضى إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين والتأكد من هوياتهم فى أفريقيا كوسيلة لحل الخلافات بين الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع تدفق أكثر من مليون مهاجر منذ عام 2015.

وتمثل ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا فى قوارب مطاطية متهالكة يوفرها لهم المهربون والتى تتكرر حوادث غرقها.

وقال السراج لصحيفة بيلد الألمانية اليومية واسعة الانتشار فى مقابلة نُشرت اليوم الجمعة "نحن نعارض قطعا ما تريد أوروبا رسميا أن نفعله بإيواء المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يريد الاتحاد الأوروبى استقبالهم".

ورفض اتهامات بأن خفر السواحل الليبى أطلق النار على عمال إغاثة يحاولون إنقاذ مهاجرين.

وقال "ننقذ مئات الأشخاص قبالة سواحل ليبيا يوميا.. سفننا تعمل دائما". وأضاف أن ليبيا تقف بمفردها لإنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط وتحتاج المزيد من الدعم الفنى والمالي.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن 51 ألفا و782 مهاجرا ولاجئا دخلوا أوروبا عبر البحر حتى يوم 18 يوليو تموز مقارنة مع 110 آلاف و189 شخصا فى هذا الوقت من العام الماضى و244 ألفا و722 شخصا فى الوقت نفسه من عام 2016.

وأضافت المفوضية أن عدد الوفيات بين المهاجرين منذ بداية العام بلغ 1490 شخصا.

 

 


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