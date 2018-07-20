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كل ما تريد معرفته عن توصيل الغاز الطبيعى لمدن وقرى الأقصر × 11 معلومة

الجمعة، 20 يوليه 2018 03:30 ص
كل ما تريد معرفته عن توصيل الغاز الطبيعى لمدن وقرى الأقصر × 11 معلومة توصيل غاز - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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تواصل محافظة الأقصر أعمالها فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى بكافة مدن وقرى المحافظة عن طريق شركة غاز مصر، وذلك لإنهاء المعاناة التى تقع على المواطنين فى أسطوانات البوتاجاز ولتسهيل الحصول على الغاز فى المنازل، وفى إطار دعم المدن والقرى بخطوط وشبكات الغاز الطبيعى بالمحافظة، التقى محمد بدر محافظ الأقصر بالمهندس ياسر صلاح رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، والمهندس خالد رسلان مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى ورؤساء المراكز والمدن، لمتابعة سير أعمال خطة إدخال الغاز الطبيعى وتوصيله لكافة مدن وقرى المحافظة.

 

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل العمل فى شبكات الغاز الطبيعى والمقترحات المحتمل العمل فيها خلال الفترة المقبلة لتوصيل الغاز لكل قرية ومدينة بالمحافظة:-

 

1. بلغت نسب تنفيذ الأعمال بمدينة الأقصر إلى 90% تنفيذ فعلى بواقع 38 ألف شقة.

2. بلغت نسب تنفيذ الأعمال بمدينة القرنة إلى 50%.

3. تم الانتهاء من كافة أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدينة البياضية.

4. يتم دراسة بدء أعمال التوصيل لمناطق الحبيل والزناقطة ومنشأة العمارى خلال الفترة المقبلة.

5. سيتم البدء فى تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى للقرى التابعة للمدن بمجرد انتهاء كافة أعمال الصرف الصحى وترفيقها.

6. محافظ الأقصر كلف رؤساء المدن والمسئولين إنهاء كافة إجراءات تسليم الأعمال للشركة لبدء العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة لكل منطقة.

7. تقرر البدء فى تنفيذ محطات الغاز الطبيعى المغذية بمدينتى إسنا وأرمنت.

8. سيتم إنشاء المحطة المغذية للغاز بمدينة إسنا على قطعة أرض بمساحة 2500 متر وسيتم البدء فى تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمحطة بداية من سبتمبر المقبل.

9. سيتم إنشاء المحطة المغذية بمدينة أرمنت بعد تخصيصها على مساحة حوالى 2100 متر بقرية السلام بجوار المحطة الرئيسية لشركة جازكو.

10. أكد محمد بدر محافظ الأقصر، أنه يجرى دراسة سبل توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية بالبغدادى بمدينة البياضية.

11. تم البدء فى أعمال تركيب خطوط وشبكات الغاز الطبيعى فى منطقة شارع خالد بن الوليد، والذى يعد من أشهر الشوارع السياحية فى مدينة الأقصر.

 


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