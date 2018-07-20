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قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى تحرر مواقع جديدة فى كتاف.. فيديو

الجمعة، 20 يوليه 2018 04:40 م
قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى تحرر مواقع جديدة فى كتاف.. فيديو قوات الجيش اليمنى
إيمان حنا
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تواصل قوات الجيش الوطني مدعومة بالتحالف العربى تقدمها الميداني صوب مركز مديرية كتاف البقع بمحافظة صعدة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال قائد اللواء 83 مشاة العميد رداد الهاشمي في تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني شنت هجومًا مباغتًا على مواقع المليشيات الحوثية المتمركزة فى سلسلة التباب والمرتفعات الجبلية المطلة على الخط الأسفلتى المؤدى إلى مركز مديرية تمكنت خلاله من تحرير عدد  من المواقع المهمة.

وأضاف العميد الهاشمى، أن أبطال الجيش تمكنوا من تحرير وادى الخراشب والنصرة ووادي الحرماء وجبل الصفراء وأم شداد وكذا تطهير مدرسة السلام التي كانت تحتلها المليشيات، فيما تواصل التقدم بثبات صوب مركز مديرية كتاف.

وأكد الهاشمي أن مليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خلال المعارك العديد من القتلى والجرحى إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات القتالية، مؤكدًا أن المليشيات الانقلابية تعيش حالة انهيار، غير مسبوقة، جراء الضربات الموجعة والمتتالية التي يوجها أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات بمحافظة صعدة.


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