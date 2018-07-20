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الجمعة، 20 يوليه 2018 03:07 م
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فيديو.. مقتل 10حوثيين وإصابة العشرات فى مواجهات مع الجيش اليمنى بتعز

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:37 م
فيديو.. مقتل 10حوثيين وإصابة العشرات فى مواجهات مع الجيش اليمنى بتعز الجيش اليمنى
إيمان حنا
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية مقتل عشرة من ميليشيات الحوثى فى محافظة تعز، إثر مواجهات مع قوات الجيش، ونقل الموقع الرسمى للقوات المسلحة (سبتمبر نت)، إن "عددا كبيرا من الحوثيين أصيبوا، فى معارك ضارية مع قوات الجيش، اندلعت فى مديرية مقبنة غربي تعز".

وأوضحت المصادر لموقع سبتمبر، أن "المعارك اندلعت بعد أن هاجم الحوثيون مواقع للجيش اليمني، في المديرية ذاتها"، و أن مقاتلات التحالف العربى، شنت غارتين جويتين على مواقع وتجمعات للحوثيين، في الخط الرابط بين مديريتي الصلو ودمنه خدير جنوب شرقى تعز، ما أسفر عن تدمير نقطة تفتيش وآلية عسكرية.


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