فيديو.. مقتل 10حوثيين وإصابة العشرات فى مواجهات مع الجيش اليمنى بتعز

إيمان حنا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية مقتل عشرة من ميليشيات الحوثى فى محافظة تعز، إثر مواجهات مع قوات الجيش، ونقل الموقع الرسمى للقوات المسلحة (سبتمبر نت)، إن "عددا كبيرا من الحوثيين أصيبوا، فى معارك ضارية مع قوات الجيش، اندلعت فى مديرية مقبنة غربي تعز".

وأوضحت المصادر لموقع سبتمبر، أن "المعارك اندلعت بعد أن هاجم الحوثيون مواقع للجيش اليمني، في المديرية ذاتها"، و أن مقاتلات التحالف العربى، شنت غارتين جويتين على مواقع وتجمعات للحوثيين، في الخط الرابط بين مديريتي الصلو ودمنه خدير جنوب شرقى تعز، ما أسفر عن تدمير نقطة تفتيش وآلية عسكرية.