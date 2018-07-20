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فرار أسر بسبب معارك بين طالبان وتنظيم داعش الإرهابى شمال أفغانستان

الجمعة، 20 يوليه 2018 06:20 م
فرار أسر بسبب معارك بين طالبان وتنظيم داعش الإرهابى شمال أفغانستان مسلحو طالبان
مزار الشريف (رويترز)
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قال مسؤولون اليوم الجمعة، إن معارك بين مقاتلى طالبان وتنظيم داعش الإرهابى فى منطقة نائية بإقليم جوزجان فى شمال أفغانستان تسببت فى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وتشريد الآلاف خلال الأيام القليلة الماضية.

ويدور قتال بين متشددى طالبان ومتشددى تنظيم داعش الإرهابى فى عدة أقاليم فى الشمال، ويوم الثلاثاء هاجم مسلحو التنظيم بيت أحد قادة طالبان فى إقليم ساريبول وقتلوا 15 شخصا على الأقل أثناء الصلاة.

وقال محمد رضا غفورى المتحدث باسم مكتب حاكم إقليم جوزجان إن القتال بين الجماعتين يدور منذ أكثر من أسبوع فى منطقتى دارزاب وقوش طيبة فى جنوب الإقليم.

وأضاف "هناك خسائر جسيمة فى الأرواح، قتلى ومصابون، يقترب إجماليها من 300 وما زال القتال مستمرا".

وقال سكان إنهم اضطروا للفرار من مناطقهم وتركوا الجثث فى العراء مع احتدام القتال.

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أنباء القتال فى دارزاب مشددا على أن طالبان ستطرد مقاتلى الدولة الإسلامية من المنطقة قريبا.

وقال غفورى إن قوات طالبان من ساريبول وفارياب تشارك فى القتال فى جوزجان وإن مئات الأسر اضطرت لترك ديارها والانتقال إلى شبرغان عاصمة الإقليم.

 


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