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غزة تستعد لجمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين"

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:01 ص
غزة تستعد لجمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين" مظاهرات غزة - أرشيفية
أ ش أ
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يستعد أهالى قطاع غزة اليوم الجمعة، للمشاركة فى فعاليات جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى السلمية على الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار فى بيان، كافة قطاعات الشعب الفلسطينى للمشاركة فى جمعة حقوق اللاجئين وذلك بعد عصر اليوم للتأكيد لكل العالم أن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتصرف أو التفريط.

وقالت: سنواصل مواجهة كل الإجراءات والقرارات التى تهدف للنيل من قضية اللاجئين بهدف شطبها وتذويبها.

وتعانى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أزمة مالية خانقة بفعل نقص التمويل، مما دفعها إلى إعلان عزمها إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها فى غزة
وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة "الأونروا" عام 1949 بعد فرار مئات الألوف من الفلسطينيين أو طردهم من ديارهم خلال حرب عام 1948 التى أعقبت تأسيس دولة إسرائيل، وتقدم الوكالة حاليا المساعدة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطينى مسجلين فى الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن اجمالى الشهداء الذين ارتقوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مشاركتهم فى مسيرات العودة وكسر الحصار التى بدأت فى الثلاثين من مارس الماضى بلغ 142 شهيدا، بينهم 18 طفلا، بحسب وزارة الصحة فى قطاع غزة، فيما بلغ أصيب أكثر من 16 ألف مواطن بجراح مختلفة، بينهم 390 وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

 


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