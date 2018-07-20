غدا.. صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بوحدة قرية مدامود العجوز

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، عن تنظيم قافلة طبية على مدار يومى السبت والأحد 21 ، 22 من يوليو الجارى بالوحدة الصحية بقرية مدامود العجوز التابعة لمدينة الزينية شمال الأقصر، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لاهالى محافظة الأقصر وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن القافلة تخصصات الانف والأذن ، والجلدية والنساء والتوليد والاسنان والباطنة والعظام حيث سيتم توقيع الكشف و إجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً، وسيقوم الاطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.

ومن الجدير بالذكر ان مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.