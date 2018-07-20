عرض "هنا الإسكندرية" اليوم على مسرح قصر الأنفوشى

الإسكندرية - هناء أبو العز

يستعد قصر ثقافة الأنفوشى، التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، لاستقبال أبطال فريق اتحاد مبدعى الإسكندرية، لتقديم العرض المسرحى "هنا الإسكندرية"، المقرر عرضه اليوم الجمعة 20 يوليو فى تمام الساعة 8 مساءً على مسرح القصر.

وصرحت الفنانة أمانى على، فى بيان لها، أن العرض يُقدم ضمن احتفالات الفرع بالعيد القومى للمحافظة، ويعد عرضا تاريخيا يسرد جميع الأحداث التى مرت على الإسكندرية منذ عهد الوالى محمد على، وحتى أحداث تفجير الكنيسة المرقسية عام 2017.

وأضافت أمانى على أن "هنا الإسكندرية" يشارك به أكثر من 50 فنانا من الشباب والهواة ونجوم المسرح السكندرى بقيادة الفنان القدير عثمان محمد على، وسبق عرضه بالمسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية فى يناير الماضى، وهو من تأليف وإخراج إسلام رفعت .