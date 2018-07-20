video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 04:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عرض "هنا الإسكندرية" اليوم على مسرح قصر الأنفوشى

الجمعة، 20 يوليه 2018 04:00 ص
عرض "هنا الإسكندرية" اليوم على مسرح قصر الأنفوشى قصر ثقافة الأنفوشى
الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

يستعد قصر ثقافة الأنفوشى، التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، لاستقبال أبطال فريق اتحاد مبدعى الإسكندرية، لتقديم العرض المسرحى "هنا الإسكندرية"، المقرر عرضه اليوم الجمعة 20 يوليو فى تمام الساعة 8 مساءً على مسرح القصر.

وصرحت الفنانة أمانى على، فى بيان لها، أن العرض يُقدم ضمن احتفالات الفرع بالعيد القومى للمحافظة، ويعد عرضا تاريخيا يسرد جميع الأحداث التى مرت على الإسكندرية منذ عهد الوالى محمد على، وحتى أحداث تفجير الكنيسة المرقسية عام 2017.

وأضافت أمانى على أن "هنا الإسكندرية" يشارك به أكثر من 50 فنانا من الشباب والهواة ونجوم المسرح السكندرى بقيادة الفنان القدير عثمان محمد على، وسبق عرضه بالمسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية فى يناير الماضى، وهو من تأليف  وإخراج إسلام رفعت .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمين الأعلى للآثار يكشف: فتح ورفع غطاء تابوت الإسكندرية استغرقا 10 ساعات وما زال العمل مستمرا.. الهياكل العظمية كانت محنطة ومياه الصرف الصحى أتلفتها.. والمعاينة المبدئية تؤكد أنها تعود للعصر البطلمى

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة