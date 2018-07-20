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الجمعة، 20 يوليه 2018 03:06 م
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عراقيون يتظاهرون بالبصرة احتجاجا على سوء الخدمات والمطالبة بتحسين مستوى المعيشة

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:30 م
عراقيون يتظاهرون بالبصرة احتجاجا على سوء الخدمات والمطالبة بتحسين مستوى المعيشة احتجاجات العراق
كتب أحمد جمعة
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تظاهر المئات من آهالى محافظة البصرة جنوب العراق، اليوم الجمعة، احتجاجاً على سوء الخدمات والمطالبة بتحسين مستوى المعيشة.

واحتشد المتظاهرون وسط مدينة البصرة وقاموا بترديد هتافات مناهضة للسلطات المعنية بعدم توفير الخدمات وتجهيز الكهرباء والماء.

وطالب المحتجون الحكومة العراقية بالإسراع بتلبية مطالبهم وتجهيز الكهرباء للمنازل وتوفير المياه الصالحة للشرب.

وتعد البصرة منبع ثروات العراق النفطية، وفيها أكبر حقول النفط العراقى الذي يمثل المصدر الوحيد تقريبا لصادرات العراق، إذ تجاوز حجم إنتاج البصرة اليومى 3 ملايين برميل يومياً، بالإضافة إلى حقول الجنوب الأخرى عند حدود البصرة مع محافظة ميسان.

فى البصرة موانئ العراق الوحيدة على الخليج، وموانئ لاستيراد البضائع وتصدير النفط، وفى شرقها نقطة الشلامجة الحدودية التي تمر من خلالها البضائع المستوردة من إيران، ومع الكويت من مركز صفوان الحدودي الذي تنتقل عبره بضائع مستوردة من الكويت.


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