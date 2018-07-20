طلاب علوم طبية بـ"بنى سويف" يحتجون بعد رفع الكلية من تنسيق هذا العام

كتب رامى محيى الدين

"لما نتخرج هنقول للناس إن احنا جريجى كلية ما بقيتش موجودة إزاى".. كان ذلك شعار رفعه طلاب كلية علوم طبية التطبيقية جامعة بنى سويف، بعد أن رفع اسم الكلية من تنسيق هذا العام، متهمين نقابة الأطباء بأنها خلف الأمر ووراء غلق 5 كليات 3 بجامعات خاصة و2 بجامعات حكومية، تواصل اليوم السابع مع مجموعة من الطلاب بالكلية وتم استطلاع آرائهم وأسباب احتجاجهم لنقل الصورة الكاملة للمسئولين من وجهة نظر الطلاب.



احتجاجات الطلاب

أسماء أحمد عمر فى الفرقة الثالثة كلية علوم طبية التطبيقية جامعة بنى سويف قسم الصحة العامة "طب المجتمع والتغذية" من الأقصر تقول: دخلت الكلية على لائحة المسمى الوظيفى للخريج أخصائى وكنا بناخد فى شهر 4 جوابات من الكلية للتدريب فى المستشفيات، وفى دكتور رمد فى الكلية قال للقسم بتاعه إنه هيتدرب بعد كدة فى معاهد الرمد وإنه سيتم تحويل المسمى الوظيفى إلى فنى وإننا هنتعامل معاملة المؤهل المتوسط بعد كدة، مع إننا بكالوريوس، بدأنا نعمل وقفات احتجاجية فى شهر 4 وشهر 5 ومادخلناش غير امتحان آخر السنة.



الكلية فى تنسيق العام الماضى

واستكملت أسماء أحمد: "اتفاجئنا السنة دى إن الكلية اترفعت من التنسيق ورفضت قبول دفعات جديدة بدون إبداء أسباب، السبب فى المشكلة إن الطبيب البشرى مش بياخد لقب أخصائى غير بعدما يحضر دكتوراه اللى احنا بنحصل عليه فور تخرجنا، ونرى أن نقابة الأطباء هى التى ضغطت على الكليات لتغلق أبوابها فى وجه الطلاب الجدد".

احتجاجات الطلاب

وأضافة الطالبة أسماء: "المشكلة الكبيرة بقى إنهم عاوزين يغيروا اسم الكلية من علوم طبية إلى علوم صحية، مع إن علوم صحية مؤهل متوسط مدة الدراسة فيه 3 سنوات، وبكدة هطلع من الكلية بلقب فنى مش أخصائى، زى اللائحة اللى دخلنا على أساسها الكلية".

أما محمود عبد العليم السيد، طالب بجامعة بنى سويف، كلية العلوم الطبية التطبيقية من الفيوم مركز سنورس مقيد بالفرقة الثالثة فقال: "احنا طلبة وخريجى كليات العلوم الطبية التطبيقية بيتلاعبوا بمستقبلنا ونقابة الأطباء بتتدخل فى كليتنا ومسمانا الوظيفى وكأنها صاحبة جهة سيادية أو وصى علينا كل ده علشان مصالحها الشخصية، احنا مش اختراع احنا كلية موجودة فى كل الدول الأوروبية والعربية احنا ليه بنتهاجم ليه يعملوا لجنة علشان يغيروا من المواد الطبية بتاعتنا ويحطوا مواد فنية ضعيفة وكانوا عايزين يلغوا سنة الامتياز ويخلوا الكلية بدل ما اسمها علوم طبية يبقى اسمها علوم صحية، هو إزاى هنبنى بلادنا والشباب والعلم بيتهاجم، إزاى نسيب وسطات نقابة الأطباء تشتغل على حساب مستقبل أولادنا".

وأضاف الطالب: "وقفنا فى الجامعات وهدونا بكلمتين وقالوا مفيش حاجة من حقوقكم هتتغير ورجعوا فى الإجازة عملوا الحرب علينا، إزاى هنطور المنظومة الصحية واحنا بنتهاجم عملوا كدة من قبل مع كليات العلاج الطبيعى السيناريو مش جديد الحقونا الحقوا شبابنا ومستقبلنا الحقوا مجهودنا وتعب أهالينا وأحلامنا اللى هيتدمروا.. قفلوا الكليات وجمدوا أقسامها من غير أى قانون إرضاء لنقابة الأطباء منزلتش فى التنسيق رغم إنها لما نزلت أخدت من ٩٦٪‏ لأول مرة ومحصلتش مع أى كلية قبل كدة بردو إرضاء لنقابة الأطباء ووساطتها".

وتساءل: "إزاى نقابة تتحكم فى مسمى كلية تانية والمسمى الوظيفى للخريج، إزاى بأى حق؟ وإزاى المسئولين سامحين بكدة وبيراضوهم؟ وعلى حساب مين؟ على حساب الطلبة"!.

طالبة أخرى تدعى روان أحمد معوض أبو السعود من منوف المنوفية السلخانة القديمة قالت: "احنا طلاب الكلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة المنوفية، نقابة الأطباء استخدمت نفوذها وقفلت كلية علوم طبية تطبيقية خاص وحكومي وإن كلية علوم طبية تطبيقية حكومية كانت مرحلة أولى فى التنسيق وهما شالوها من التنسيق، والكليه دي مش اختراع ولا ذرة دى موجودة فى مصر أكثر من 22 سنة، وإن أقدم كلية علوم طبية تطبيقية موجودة في أكتوبر وخرجت 22 دفعة وتحت مسمى أخصائى ومعاهم مزاولة مهنة، لكن لما الحكومى خلاص كان هيتخرجوا والتكليف هيطلع لينا وقفوا الكلية".

وأضافت مى شعبان إمام محمد عباس طالبة بالفرقة التانية علوم طبية بنى سويف بني سويف إهناسيا المدينة شارع ترعة السلطان: "جامعة بنى سويف والكلية حصل فيها مشاكل ونقابة الأطباء عملت معانا مشكلة ومش معترفين بينا، أنا كعلمى رياضة ثانوي عام دخلت الكلية بـ92 % وعلمى علوم دخلوها 97، ودلوقت بيقولوا إننا مش أخصائيين زى ما اللائحة مدخلانا عليها، ولما وقفنا فوشهم دلوقت بس عايزين يقفلوا الكلية خالص ومش نازلة فى التنسيق هذا العام".

أما عبد الفتاح خالد عبد الفتاح من محافظة المنيا طالب بكلية العلوم الطبية جامعة بنى سويف فقال: "اشتكى من تعنت نقابة الأطباء الدائم والمستمر تجاه كليتنا، والمحاربة الدائمة لنا، بالرغم من أن تلك الكلية أنشئت لتطوير المنظومة الصحية، وبالرغم من إننا حصلنا على قرار بمسمي أخصائي حسب شعبة القسم إلا أن هناك تعنتا متواصلا من تلك النقابة، انتهي الأمر إلى وقف التنسيق بالكلية هذا العام".

احتجاجات الطلاب

احتجاجات الطلاب

احتجاجات الطلاب

احتجاجات الطلاب

احتجاجات الطلاب



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احتجاجات الطلاب



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احتجاجات الطلاب



احتجاجات الطلاب



احتجاجات الطلاب