video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 06:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب علوم طبية بـ"بنى سويف" يحتجون بعد رفع الكلية من تنسيق هذا العام

الجمعة، 20 يوليه 2018 06:00 ص
طلاب علوم طبية بـ"بنى سويف" يحتجون بعد رفع الكلية من تنسيق هذا العام جانب من احتجاجات الطلاب
كتب رامى محيى الدين
إضافة تعليق

"لما نتخرج هنقول للناس إن احنا جريجى كلية ما بقيتش موجودة إزاى".. كان ذلك شعار رفعه طلاب كلية علوم طبية التطبيقية جامعة بنى سويف، بعد أن رفع اسم الكلية من تنسيق هذا العام، متهمين نقابة الأطباء بأنها خلف الأمر ووراء غلق 5 كليات 3 بجامعات خاصة و2 بجامعات حكومية، تواصل اليوم السابع مع مجموعة من الطلاب بالكلية وتم استطلاع آرائهم وأسباب احتجاجهم لنقل الصورة الكاملة للمسئولين من وجهة نظر الطلاب.

36450355_2122550304660408_6507423044590370816_n
احتجاجات الطلاب
 

أسماء أحمد عمر فى الفرقة الثالثة كلية علوم طبية التطبيقية جامعة بنى سويف قسم الصحة العامة "طب المجتمع والتغذية" من الأقصر تقول: دخلت الكلية على لائحة المسمى الوظيفى للخريج أخصائى وكنا بناخد فى شهر 4 جوابات من الكلية للتدريب فى المستشفيات، وفى دكتور رمد فى الكلية قال للقسم بتاعه إنه هيتدرب بعد كدة فى معاهد الرمد وإنه سيتم تحويل المسمى الوظيفى إلى فنى وإننا هنتعامل معاملة المؤهل المتوسط بعد كدة، مع إننا بكالوريوس، بدأنا نعمل وقفات احتجاجية فى شهر 4 وشهر 5 ومادخلناش غير امتحان آخر السنة.

37346218_143329386556958_1432267676482273280_n
 الكلية فى تنسيق العام الماضى

واستكملت أسماء أحمد: "اتفاجئنا السنة دى إن الكلية اترفعت من التنسيق ورفضت قبول دفعات جديدة بدون إبداء أسباب، السبب فى المشكلة إن الطبيب البشرى مش بياخد لقب أخصائى غير بعدما يحضر دكتوراه اللى احنا بنحصل عليه فور تخرجنا، ونرى أن نقابة الأطباء هى التى ضغطت على الكليات لتغلق أبوابها فى وجه الطلاب الجدد".

37344107_2122550251327080_1185674929501110272_n

احتجاجات الطلاب
 

وأضافة الطالبة أسماء: "المشكلة الكبيرة بقى إنهم عاوزين يغيروا اسم الكلية من علوم طبية إلى علوم صحية، مع إن علوم صحية مؤهل متوسط مدة الدراسة فيه 3 سنوات، وبكدة هطلع من الكلية بلقب فنى مش أخصائى، زى اللائحة اللى دخلنا على أساسها الكلية".

أما محمود عبد العليم السيد، طالب بجامعة بنى سويف، كلية العلوم الطبية التطبيقية من الفيوم مركز سنورس مقيد بالفرقة الثالثة فقال: "احنا طلبة وخريجى كليات العلوم الطبية التطبيقية بيتلاعبوا بمستقبلنا ونقابة الأطباء بتتدخل فى كليتنا ومسمانا الوظيفى وكأنها صاحبة جهة سيادية أو وصى علينا كل ده علشان مصالحها الشخصية، احنا مش اختراع احنا كلية موجودة فى كل الدول الأوروبية والعربية احنا ليه بنتهاجم ليه يعملوا لجنة علشان يغيروا من المواد الطبية بتاعتنا ويحطوا مواد فنية ضعيفة وكانوا عايزين يلغوا سنة الامتياز ويخلوا الكلية بدل ما اسمها علوم طبية يبقى اسمها علوم صحية، هو إزاى هنبنى بلادنا والشباب والعلم بيتهاجم، إزاى نسيب وسطات نقابة الأطباء تشتغل على حساب مستقبل أولادنا".

وأضاف الطالب: "وقفنا فى الجامعات وهدونا بكلمتين وقالوا مفيش حاجة من حقوقكم هتتغير ورجعوا فى الإجازة عملوا الحرب علينا، إزاى هنطور المنظومة الصحية واحنا بنتهاجم عملوا كدة من قبل مع كليات العلاج الطبيعى السيناريو مش جديد  الحقونا الحقوا شبابنا ومستقبلنا الحقوا مجهودنا وتعب أهالينا وأحلامنا اللى هيتدمروا.. قفلوا الكليات وجمدوا أقسامها من غير أى قانون إرضاء لنقابة الأطباء منزلتش فى التنسيق رغم إنها لما نزلت أخدت من ٩٦٪‏ لأول مرة ومحصلتش مع أى كلية قبل كدة بردو إرضاء لنقابة الأطباء ووساطتها".

وتساءل: "إزاى نقابة تتحكم فى مسمى كلية تانية والمسمى الوظيفى للخريج، إزاى بأى حق؟ وإزاى المسئولين سامحين بكدة وبيراضوهم؟ وعلى حساب مين؟ على حساب الطلبة"!.

طالبة أخرى تدعى روان أحمد معوض أبو السعود من منوف المنوفية السلخانة القديمة قالت: "احنا طلاب الكلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة المنوفية، نقابة الأطباء استخدمت نفوذها وقفلت كلية علوم طبية تطبيقية خاص وحكومي وإن كلية علوم طبية تطبيقية حكومية كانت مرحلة أولى فى التنسيق وهما شالوها من التنسيق، والكليه دي مش اختراع ولا ذرة دى موجودة فى مصر أكثر من 22 سنة، وإن أقدم كلية علوم طبية تطبيقية موجودة في أكتوبر وخرجت 22 دفعة وتحت مسمى أخصائى ومعاهم مزاولة مهنة، لكن لما الحكومى خلاص كان هيتخرجوا والتكليف هيطلع لينا وقفوا الكلية".

وأضافت مى شعبان إمام محمد عباس طالبة بالفرقة التانية علوم طبية بنى سويف بني سويف إهناسيا المدينة شارع ترعة السلطان: "جامعة بنى سويف والكلية حصل فيها مشاكل ونقابة الأطباء عملت معانا مشكلة ومش معترفين بينا، أنا كعلمى رياضة ثانوي عام دخلت الكلية بـ92 % وعلمى علوم دخلوها 97، ودلوقت بيقولوا إننا مش أخصائيين زى ما اللائحة مدخلانا عليها، ولما وقفنا فوشهم دلوقت بس عايزين يقفلوا الكلية خالص ومش نازلة فى التنسيق هذا العام".

أما عبد الفتاح خالد عبد الفتاح من محافظة المنيا طالب بكلية العلوم الطبية جامعة بنى سويف فقال: "اشتكى من تعنت نقابة الأطباء الدائم والمستمر تجاه كليتنا، والمحاربة الدائمة لنا، بالرغم من أن تلك الكلية أنشئت لتطوير المنظومة الصحية، وبالرغم من إننا حصلنا على قرار بمسمي أخصائي حسب شعبة القسم إلا أن هناك تعنتا متواصلا من تلك النقابة، انتهي الأمر إلى وقف التنسيق بالكلية هذا العام".

 
37350794_2122550337993738_6880305125907234816_n
 احتجاجات الطلاب
 
37355554_2122550164660422_1557204581451038720_n
 احتجاجات الطلاب
 
37369667_2122549924660446_8148113638427721728_n
 احتجاجات الطلاب
 
37370041_2122550027993769_2906390011127529472_n
 احتجاجات الطلاب
 
37387625_2122550201327085_964060565557215232_n
 احتجاجات الطلاب
 
 
37390813_143329346556962_5809445190603112448_n
37390813_143329346556962_5809445190603112448_n

 

37393445_2122550047993767_1331358343280721920_n
 احتجاجات الطلاب
 

 

37397461_2183286255238332_4691947219044007936_n (1)
37397461_2183286255238332_4691947219044007936_n (1)

 

37397461_2183286255238332_4691947219044007936_n
37397461_2183286255238332_4691947219044007936_n

 

37403472_2122549971327108_3312325005408206848_n
 احتجاجات الطلاب
 
37488817_2122550101327095_8589801894690422784_n
 احتجاجات الطلاب
 

 

37522906_2122550131327092_1386169006515290112_n
 احتجاجات الطلاب
 

 

37613731_2122549911327114_3583709257104621568_n
احتجاجات الطلاب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المشرف على مكتب التنسيق: 120 ألف طالب سجلوا رغباتهم على الموقع حتى الآن

غدا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق.. مصادر: "الأعلى للجامعات" يسحب كليات العلوم الصحية من تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة.. والتعليم العالى: 115 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى الآن

بنى سويف

نقابة الاطباء

علوم طبية

شكاوى القراء




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة