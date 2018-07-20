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الجمعة، 20 يوليه 2018 03:28 م
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ضبط 670 قضية تموينية متنوعة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:53 م
ضبط 670 قضية تموينية متنوعة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت شرطة التموين بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، وضبطت 41 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و220 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و24 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 69 قضية فى مجال الغش التجارى، و670 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 28 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و36 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وقضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر.


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