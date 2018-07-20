ضبط 665 كيلو دقيق مدعم و 600 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط" ا ع ح" 44 سنة، صاحب طلمبة رصيف لتمويل السيارات كائنه بقرية منشية مر، مركز الدلنجات، لقيامه بتجميع كميه 600 لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضبط " و م ع" 39 سنة، صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية، كائن مدينة الدلنجات، لحيازته وعرضه للبيع 30 عبوه مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

كما أسفرت الحملة، عن ضبط "أ م أ" 47 سنة، صاحب مركز توزيع مواد غذائية بدون ترخيص بمركز دمنهور، لإدارته المركز بدون ترخيص، وضبط بحوزته 4800عبوة صلصة مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها، وضبط "ا م ع" 42 سنة، صاحب مصنع تنر ونفط دون ترخيص، كائن طريق زرزوره إيتاى البارود، لإدارته المركز بدون ترخيص، وضُبط بحوزته 1095 لتر تنر ونفط .

وكذلك، تم ضبط " أ م م " 43 سنة، صاحب مطعم وثلاجه لحفظ المواد الغذائية، كائنة مدينة كوم حماده لحيازته وعرضه للبيع وتخزينه عدد 700 دجاجة مجمدة مجهولة المصدر، وضبط "م ا ع" 41 سنة، صاحب محل سوبر ماركت كائن قرية المعركة مركز بدر، لقيامة بتجميع دقيق بلدى مدعم والمخصص للمخابز البلدية المدعمة، والمحظور تداوله بالأسواق، لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته كمية 665 كيلو دقيق بلدى .