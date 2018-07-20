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ضبط 57 قضية مخدرات وحيازة سلاح نارى غير مرخص فى حملة أمنية بالجيزة

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:22 ص
ضبط 57 قضية مخدرات وحيازة سلاح نارى غير مرخص فى حملة أمنية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 57 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت قطاعى جنوب وشمال الجيزة والمنطقة الأثرية بالهرم وبولاق الدكرور من تنفيذ 240 حكما قضائيا، وضبط 73 قضية تموينية، ضبط بها لحوم ودواجن مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنشآت لعدم ترخيصها، وضبط بائعين متجولين بحوزتهم أسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

وواصل ضباط شرطة المرافق جهودهم لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، حيث تمت إزالة 430 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، بمحيط محطات المترو وضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


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