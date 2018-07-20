ضبط 2 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك بحوزة صاحب مخزن فى 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت مباحث التموين بالجيزة 2 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، بحوزة صاحب مخزن بمدينة السادس من أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع صاحب مخزن لكميات من زيت الطعام السابق استخدامها فى مصانع "الشيبس"، وإعادة تنقيتها من الشوائب وبيعها للمواطنين مرة أخرى.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 2 طن من زيت الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.