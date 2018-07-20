video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 2 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك بحوزة صاحب مخزن فى 6 أكتوبر

الجمعة، 20 يوليه 2018 04:07 م
ضبط 2 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك بحوزة صاحب مخزن فى 6 أكتوبر زيت طعام - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ضبطت مباحث التموين بالجيزة 2 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، بحوزة صاحب مخزن بمدينة السادس من أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع صاحب مخزن لكميات من زيت الطعام السابق استخدامها فى مصانع "الشيبس"، وإعادة تنقيتها من الشوائب وبيعها للمواطنين مرة أخرى.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 2 طن من زيت الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 45 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

زيت طعام

مباحث التموين

6 اكتوبر

امن الجيزة

زيت فاسد

زيت طعام فاسد

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة